Petardy, prskavky, rozbité gule. Ako triediť vianočný odpad

Počas sviatkov vyprodukujeme viac odpadu.

9. dec 2019 o 10:08 Jana Donovalová

Počas vianočných sviatkov a silvestrovských osláv vyprodukujeme viac odpadu. Viac jeme, viac pijeme, rozdávame a dostávame darčeky, kupujeme a vyhadzujeme vianočné ozdoby, svetelné reťaze, vianočné stromčeky. Obšťastňujeme okolie zábavnou pyrotechnikou, pálime sviečky, prskavky.

Ako správne triediť typicky vianočný a novoročný odpad

Šampanské a iné fľaše zo skla, korkové a syntetické zátky

Fľaše netreba umývať, stačí ich vyprázdniť. (zdroj: Pixabay.com)

Sklenené fľaše z alkoholických a nealkoholických nápojov patria do zelenej zbernej nádoby.

Fľaše vyhadzujte prázdne, netreba ich umývať, stačí ak z nich vylejete zvyšky.

Odstráňte z nich všetko, čo sa dá odstrániť jednoduchým spôsobom, pri ktorom vám nehrozí zranenie

Plastové zátky zo šampanského patria do žltej nádoby na plast.

Korkové zátky sú z prírodného materiálu, preto je možné ich kompostovať. Ak nemáte záhradný kompost ani domáci kompostér, môžete ich vyhodiť do nádoby na biologický odpad. Ak nemáte možnosť zrealizovať ani jednu z uvedených možností, môžete korok vyhodiť do zmesového odpadu.

Plastové zátky do vínových fliaš sa na trhu predávajú pod názvom syntetické alebo gumové zátky. Podľa výrobcov sú stopercentne recyklovateľné, preto takéto zátky vyhadzujte do plastového odpadu, prípadne ich môžete zbierať a väčšie množstvo odniesť na zberný dvor.

Prskavky, petardy, zábavná pyrotechnika

Ak sa neviete vzdať pyrotechniky, aspoň ju upracte. (zdroj: Pixabay.com)

Ak sa nedokážete zriecť zábavnej pyrotechniky, dbajte okrem bezpečnosti pri jej používaní aj na jej následné zlikvidovanie.

Škatule a plastové sáčky zo zábavnej pyrotechniky vytrieďte. Papier do patrí do modrého kontajnera, plast do žltého.

Použitá pyrotechnika patrí do zmesového odpadu. Počkajte kým budete mať istotu, že už netlie a až potom ju vhoďte do kontajnera. Nenechávajte ju na ulici, trávnikoch a iných verejných priestranstvách.

Hliníkové kahance zo sviečok

Aj hliníkové kahance patria do triedeného odpadu. (zdroj: Pixabay.com)

Hliníkové kahančeky z adventných svietnikov môžete tiež vyhodiť do triedeného odpadu. V tomto prípade sa riaďte usmernením obce a hliníkové kahance vhadzujte do nádob alebo vriec, do ktorých sa vo vašom meste alebo obci triedi kov. Dbajte na to, aby boli kahance prázdne a netleli. Ako sa triedi kov >>

Vianočné gule a ozdoby

Farebné sklenené gule nevyhadzujte do zeleného kontajnera. (zdroj: Pixabay.com)

Sklené vianočné gule nepatria do zeleného kontajnera. Sú farebné, obsahujú rôzne prímesi, ktoré rovnako ako v prípade zrkadla, prekážajú následnej recyklácii.

Z plastových vianočných ozdôb odstráňte všetky neplastové súčasti a až tak ich vyhoďte do triedeného odpadu.

Svetelné reťaze a žiarovky

Žiarovky odovzdajte na zbernom mieste. (zdroj: Pixabay.com)

Svetelné reťaze a žiarovky sú elektroodpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdať ich treba na zberných miestach. Zberným miestom je každá predajňa, ktorá tento tovar ponúka, teda nielen špecializované predajne so žiarovkami a elektrotechnikou, ale aj hypermarkety a supermarkety, ktoré predávajú uvedený tovar.

Živý vianočný stromček

Živý vianočný stromček môžete skompostovať. (zdroj: Pixabay.com)

Najjednoduchší spôsob ako sa zbaviť živého vianočného stromčeka je vyložiť ho ku kontajnerom v stanovenom čase. Mesto alebo obec v spolupráci so zberovou spoločnosťou organizujú špeciálny zvoz stromčekov. Ak zvoz nestihnete, tak môžete stromček odovzdať na zbernom dvore. Stromčeky sa dajú energeticky zhodnotiť.

Existujú však iné spôsoby ako ho zlikvidovať. Dôležité je stromček dokonalo očistiť od dekorácií.

Máte krb ? Môžete stromček spáliť a tak ho energeticky zhodnotíte u vás doma.

? Môžete stromček spáliť a tak ho energeticky zhodnotíte u vás doma. Máte k dispozícii nádobu na biologický odpad alebo kompost na záhrade? Stromček rozrežte na malé kusy a vyhoďte tam.

alebo na záhrade? Stromček rozrežte na malé kusy a vyhoďte tam. Máte v blízkosti kompostáreň? Stromček odvezte v nej, môže sa stať, že za váš stromček dostanete aj trochu kompostu.

Ani do lesa ani do ZOO

Stromčeky nenoste ako krmivo do lesa ani ich neponúkajte ZOO. Aj keby ste sa akokoľvek snažili zo stromčeka odstrániť všetky dekorácie, nemôžete si byť istí, že na ňom nezostane zabudnutý háčik, ktorý by spôsobil smrť zvieratám v lese či zoologickej záhrade. Rozšírená predstava, že na vianočných stromčekoch si pochutnávajú zvieratá, je mylná. Ako krmivo môžu slúžiť len tie stromčeky, ktoré sa nepredali a nikto na ne nezavesil ani jednu vianočnú guľu.

Umelý vianočný stromček

Umelý vianočný stromček odvezte na zberný dvor. (zdroj: Pixabay.com)

Umelý vianočný stromček patrí výlučne na zberný dvor. V zmesovom odpade nemá čo robiť. Jednak zaberá veľa miesta a okrem toho sa bude dlhé roky rozkladať na skládke.

Obaly, škatule z darčekov

Škatule pred vyhodením rozoberte alebo aspoň zošliapnite. (zdroj: Pexels.com / Negative Space)

Ozdobné papierové obaly z darčekov môžete odložiť na ďalší rok. Ak sa vám táto predstava nepozdáva, tak papiere nekrčte, radšej ich poskladajte, aby zaberali čo najmenej miesta a vyhoďte do modrého kontajnera na papier.

Papierové škatule pred vyhodením rozoberte alebo aspoň postláčajte. Neposkladané škatule zaberajú v kontajneroch veľa miesta. Kontajnery sa javia ako plné, pritom sú plné vzduchu.

Polystyrénové výplne zo škatúľ s elektronikou

Do triedeného plastu patrí polystyrén len v malom množstve. Veľké kusy odvezte na zberný dvor.