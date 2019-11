Kvíz: Viete triediť papier? Otestujte sa

Väčšinu nápojového kartónu tvorí papier. Patrí do modrého kontajnera?

Nie, nápojové kartóny nikdy nehádžeme do modrých kontajnerov.

Áno, ak väčšinu obalu tvorí papier, tak patrí do zbernej nádoby na papier.

?

Pri triedení nápojových kartónov je potrebné riadiť sa usmernením obce. Nápojové kartóny môžeme na Slovensku zbierať spolu plastmi a kovmi do spoločného kontajnera. Zvyčajne má vtedy kontajner žltú farbu alebo žlté označenie. V niektorých obciach sa zbierajú do spoločných nádob s kovmi, vtedy môže mať kontajner červenú farbu. Ak však obec/mesto zbiera nápojové kartóny do samostatnej nádoby, prislúcha jej oranžová farba. Mnohé obce používajú na triedený zber vrecia, ktoré môžu mať rôznu farbu. V takom prípade postupujte podľa pokynov obce alebo zberovej spoločnosti a riaďte sa zberovým kalendárom.