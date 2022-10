Šéf recyklačnej firmy: Kvalita materiálov je stále nižšia a z odpadu sa dá získať menej peňazí

Kam vyhodiť

Cena kovov sa mení zo dňa na deň.

Zrecyklovať sa dá takmer všetko. Aj elektroodpad alebo trebárs vrtuľník. ,,Najväčší problém je určite umiestnenie výstupov z recyklácie — momentálne plastov," hovorí v rozhovore MILAN ŠTEFANKA, konateľ recyklačného strediska ZEDKO, s.r.o v Banskej Bystrici. Poradí, kde môžu ľudia elektroodpad odovzdať, aj ako jeho množstvo redukovať.

Zvyšuje sa v posledných rokoch na Slovensku množstvo elektroodpadu?

Určite. Vidíme to aj my pri našich zberoch a množstvách odpadu, ktoré spracujeme. Každý rok je ho viac. Ak to porovnám so situáciou spred desiatich rokov, tak momentálne spracujeme asi trojnásobok materiálu. Teraz je to okolo dvetisíc ton ročne.

Aké produkty ľudia najviac vyhadzujú?

Je to bežná biela a čierna technika, ktorá sa využíva v domácnostiach. Chladničky, práčky, sporáky, televízory, monitory a podobne.

Prekvapilo vás niečo, čo sa k vám dostalo na spracovanie?

Mali sme tu rôzne špeciality. Spracovávali sme vrtuľník zo slovenskej produkcie, hracie automaty z Dubaja aj kardiostimulátory.

Ako sa spracuje vrtuľník?