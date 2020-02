Toto sú najčastejšie otázky o triedení odpadu

Kam vyhodiť lieky? Lieky patria do lekárne. Papierové obaly vyhoďte do modrého kontajnera, blistre z liekov do plastu. Do lekárne treba vrátiť len lieky, vitamíny, výživové doplnky a kozmetické prípravky nie sú považované za lieky. (zdroj: Pixabay.com)