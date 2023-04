Bratislavčania môžu dostať ďalších 50 vreciek na bioodpad, Košice triedia bez nich

Kam vyhodiť

Z bioodpadu je elektrina aj hnojivo.

Rodinné domy v Bratislave vyhadzujú odpad z kuchyne do 20-litrových nádob. (Zdroj: OLO)

Bratislavčania, ktorí sa v priebehu minulého roka zapojili do oddeľovania odpadkov z kuchyne od ostatných smetí, si na triedenie pomaly zvykli.

Komu sa už míňajú kompostovateľné vrecká, ktoré domácnosť získala spolu s nádobou v štartovacom balíčku, nemusí ďalšie zháňať po známych alebo kupovať v obchode.

Bezplatne môže dostať ďalšie. Stačí prísť do zákazníckeho centra v centrále OLO na Ivanskej ceste 22 od 7.00 do 16.00 hod., alebo na miestny úrad mestskej časti, ktorá sa do tejto distribúcie zapojila.

Od pondelka 24. apríla 2023 rolky vydáva zatiaľ desať mestských častí. Do konca apríla by sa mali zapojiť aj Jarovce, v máji Staré mesto a Podunajské Biskupice. Ružinov, Petržalka, Rača a Devín sa zatiaľ nepridali.

"Táto dodatočná distribúcia je jednorazová, pričom každá zapojená domácnosť má nárok na dve rolky, teda 50 certifikovaných kompostovateľných vreciek. Ďalšie vrecká s logom ‚OK compost‘ si môžu obyvatelia kúpiť v obchodoch," uviedla Zuzana Balková, hovorkyňa bratislavského OLO.

Na východe bez vreciek

Košice idú pri zbere inou cestou ako Bratislava, bez vreciek.