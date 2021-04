Kam vyhodiť

Škatule, výplne, bublinky. S online nákupmi sa kopia obaly

Dá sa baliť bezpečne aj ekologicky?

28. apr 2021 o 10:22 Jana Hambálková

V piatok naklikáte veľký nákup potravín aspoň na týždeň či dva, ktorý dorazí v ideálnom prípade v papierových, v horšom v igelitových taškách. Cez víkend nakúpite online chýbajúci papier a toner do tlačiarne, pracie prášky aj vitamíny, čaje či paralen v lekárni.

Cez týždeň si zásielky vyzdvihnete v boxe alebo od kuriéra. A po vybalení odnesiete k smetným nádobám "za náruč" škatúľ, výplní či bublinkových fólií.

Článok pokračuje pod video reklamou

Online nákupmi sa vyhnete ľuďom, prinajmenšom v obchodoch, ktoré sú počas pandémie otvorené. Na jednej strane si objednávku môžete doma v pokoji premyslieť a vyhnúť sa tak impulzívnemu nakupovaniu vecí, ktoré v skutočnosti nepotrebujete. To by bola ekologická stránka takéhoto nakupovania.

Po vybalení online nákupu sa však treba pripraviť na jeho menej ekologickú časť - množstvo obalov, ktoré poputujú do odpadu.

Protichodné požiadavky

E-shopy sa pri online nákupoch musia vyrovnať s dvoma protichodnými požiadavkami. "Na jednej strane sa snažíme predchádzať akémukoľvek poškodeniu zásielky, čo znamená lepšie a viac baliť. Na druhej strane sa snažíme minimalizovať spotrebu obalov s ohľadom na životné prostredie aj na náklady," skonštatoval riaditeľ logistiky v Alze Michal Ondomiši.

Vlani Alza nakúpila 227 ton kartónových škatúľ, čo je zhruba o 56 percent viac ako rok predtým. A to aj napriek tomu, že väčšinu obalov v logistických centrách firma recykluje. Teda prepravné obaly z príjmu nového tovaru opätovne používa pri jeho expedovaní k zákazníkom.

Na bezpečné zabalenie zásielky používa Alza rôzne fólie, ochranné obálky, výplne, lepiace pásky či škatule. "Vnútorná výplň je dôležitá najmä pri zásielkach s viacerými produktmi, ktoré majú diametrálne odlišné rozmery a rôznu náchylnosť na poškodenie," dodal Ondomiši.

Viac bezkontaktne

“ V e-shope Alza v minulom roku nakúpili 227 ton kartónových škatúľ. Je to zhruba o 56 percent viac ako rok predtým. „

Kým pred pandémiou si ľudia bez problémov išli online nákup vyzdvihnúť na výdajné miesto, pre koronavírus začali uprednostňovať zásielky do boxov, prípadne doručenie kuriérom.

"Tovar, ktorý si zákazník vyzdvihne v Mall Shope špeciálne nebalíme. Môže si ho tak pri prevzatí prezrieť a skontrolovať. Zároveň šetríme obaly," uviedla Pavla Hobíková, hovorkyňa e-shopu mall.sk. Ak ide online nákup do partnerskej výdajne, boxu alebo na adresu, už sa balí do škatule.

Súvisiaci článok Plast alebo papier? Obálka s bublinkovovu fóliou je pre mnohých oriešok Čítajte

V minulosti Mall pre menšie zásielky využíval papierové obálky s bublinkovou výplňou.

"Ostré hrany originálneho balenia však niekedy obálku pretrhli. Toto riešenie nebolo ideálne ani z pohľadu triedenia a recyklácie, keď sa ľuďom nechcelo pred vyhodením odstraňovať plastové vnútro," dodala Chovancová.

Ekologickejšie obaly

Kto si objedná nákup z obchodného reťazca Tesco – či už ho dovezie kuriér domov, alebo si ho vyzdvihne sám – zabalený bude s najväčšou pravdepodobnosťou v papierových taškách. "Každý nákup doručujeme v taškách, aby sme zabezpečili hygienické štandardy," informuje reťazec. Ak nemá obchod dostatok papierových tašiek, objednávka môže doraziť v klasických igelitkách.

"Pri osobnom odbere v lekárni situovanej v priestoroch e-shopu balíme tovar do papierových tašiek," uviedol aj Peter Sedláček, PR manažér Dr. Max. V ostatných lekárňach na Slovensku firma spôsob balenia postupne mení. "V druhej polovici tohto roka by pri tejto forme zásielok mali byť iba ekologické a recyklované materiály," dodal Sedláček. Možnosť bezplatne si vyzdvihnúť zásielku v lekárni využíva takmer polovica zákazníkov. Sklenené fľaše v lekárni balia každú samostatne do špeciálneho obalu. Obaľujú sa aj krehké plastové vrchnáky na drogistickom tovare.

Ako baliť obedy

Reštaurácie musia výlučne cez donášku fungovať od vlaňajšej jesene. To do popredia prináša otázku, ako jedlo zabaliť, aby vydržalo prepravu.

Súvisiaci článok Kam vyhodiť jednorazový obal z jedla Čítajte

"Aby sa jedlo pri preprave neporozlievalo a neutrpela tým jeho kvalita, prešli sme v prvej vlne pandémie na zatavovacie misky z cukrovej trstiny," uviedla Lucia Juríková, marketingová manažérka v reštauráciách Veglife.

Firma, ktorá ponúka vegánske, vegetariánske či bezlepkové menu má v Bratislave sedem prevádzok. Ekologické obaly firma používala dlhodobo. Pre pandémiu sa rozhodla investovať do zatavovacích strojov s biofóliou.

Ekologické nádoby využívajú aj bratislavské prevádzky Kaša. "Ich cena neprestajne rastie v súvislosti s vysokým dopytom. Napriek tomu, že to cítime rovnako ekologicky, ťažko sa zvýšenie ceny vysvetľuje zákazníkovi," uzatvoril Branislav Sedláček z Kaše.