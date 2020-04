Kam vyhodiť

Tri nápady, ako doma zrecyklovať kartónové krabice

Poradíme vám ako zužitkovať kartónové škatule a zabaviť sa pri tom.

8. apr 2020 o 15:19 Jana Donovalová

Karanténa núti ľudí nakupovať online aj to, kvôli čomu bežne vyšli s taškou do obchodu. Ako si poradiť so škatuľami, v ktorých vám privezú potraviny?

Vybrali sme pár tipov na výrobu hračiek z kartónových škatúľ. Strávite zmysluplne čas s deťmi, potrénujete zručnosť, trpezlivosť a vyrobíte hračky, ktoré nič nestoja.

Kartónovú škatuľu premeníte raz-dva na hru, ktorá vás dostane. Cieľom je vyčistiť svoje hracie pole a prestrieľať všetky hracie kamene, v tomto prípade vrchnáky z PET fliaš, na súperovu stranu. Prejsť na postup

Každá bábika potrebuje postieľku. Vyrobiť si ju môžete z kartónu. Ak máte ešte stále rozložený šijací stroj, na ktorom ste šili rúška pre celú rodinu, možno sa rozhodnete ušiť aj perinky na mieru. Prejsť na postup

Hračky nemusia byť nutne drahé, farebné a z obchodu. Niekedy viac poteší vec, ktorú pre dieťa vlastnoručne vyrobí mama alebo dedko. Stačí len pár drobností, pol hodinka času a zábava sa môže začať. Prejsť na postup

