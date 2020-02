Kam vyhodiť

Ako vznikol mýtus o tom, že triedený odpad končí na skládke?

Prečítajte si päť mýtov o odpade.

19. feb 2020 o 10:34 Jana Donovalová

1. Môže kontajner na triedený odpad skončiť na skládke so zmesovým odpadom?

Áno, môže sa to stať.

Deje sa tak v prípade, ak kontajner na triedený odpad obsahuje viac ako 40 percent nečistôt (v roku 2019 to bolo 45 percent). Ak je kontajneri priveľa nevytriedeného odpadu, zberová spoločnosť nahlási kontajner obci, obec kontajner skontroluje, prijme reklamáciu a kontajner skončí na skládke alebo v spaľovni.

Dôvodom je, že náklady na triedenie znečisteného kontajnera sú také vysoké, že sa ho neoplatí na triediacej linke spracovať.

"Za prvé, existujú autá, ktoré majú viaczložkovú korbu, vnútri sú rozdelené priečkou, vďaka čomu vedia zobrať naraz obsah dvoch rôznych kontajnerov.

Druhá situácia, ktorá môže ľudí miasť, je, že ráno vidia auto, ako zváža papier a potom poobede zbadajú to isté auto na vedľajšej ulici nakladať plast.

To, že auto bolo medzitým vyložiť papier na triediacu linku a teraz sa prázdne vrátilo po plast, už nevidia. A to, že ide o rovnaké auto znamená, že zberová spoločnosť nemá štyri rôzne autá, ale len dve, ktoré sú plne vyťažené.

V niektorých mestách táto miestna legenda zašla až tak ďaleko, že zberová spoločnosť si dala vyrobiť magnetické tabule a podľa toho, po aký materiál šla, takú tabuľu na auto pripla. Takto sa snažili zabrániť ľuďom konšpirovať, že všetko končí na skládke," vysvetľuje v rozhovore Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

2. V našom meste nie je kontajner na kov, takže u nás sa kov netriedi

Nie, nie je to pravda.

Podľa zákona je obec povinná v súčinnosti so zberovou spoločnosťou a organizáciami zodpovednosti výrobcov zabezpečiť triedenie papiera, plastu, skla, kovu a nápojových kartónov.

Kam vyhodiť kov, ak nemáme kontajner na kovy Pri triedení kovových obalov je potrebné riadiť sa usmernením obce. Kovy môžeme na Slovensku zbierať spolu plastmi a nápojovými kartónmi do spoločného kontajnera. Zvyčajne má vtedy kontajner žltú farbu alebo žlté označenie.

V niektorých obciach sa zbierajú do spoločných nádob s nápojovými kartónmi, vtedy môže mať kontajner oranžovú farbu. Ak však obec/mesto zbiera kovy do samostatnej nádoby, prislúcha jej červená farba.

Mnohé obce používajú na triedený zber vrecia, ktoré môžu mať rôznu farbu. V takom prípade postupujte podľa pokynov obce alebo zberovej spoločnosti a riaďte sa zberovým kalendárom. Spôsob, akým sa zbierajú kovy u vás, zistíte zo všeobecne záväzného nariadenia svojej obce, na internetovej stránke obce či zberovej spoločnosti. Ďalšou možnosťou je kovový odpad odkladať a voziť na zberný dvor alebo do zberných surovín.

Tento zdanlivo zložitý systém nie je snahou skomplikovať ľuďom život, ale snahou o čo najefektívnejší zber. Každý spôsob triedenia má svoje výhody a nevýhody. Ak sa triedi každá zložka zvlášť, musíte mať doma nádoby na papier, sklo, plast, nápojové kartóny, kov, zmesový odpad a v niektorých domácnostiach aj na biologický odpad. Všetko má svoje pozitíva aj negatíva.

3. Obaly treba pred vyhodením do triedeného odpadu umyť

Nie, nie je to pravda.

Žiadne umývanie nie je potrebné. Stačí ak obal neobsahuje zvyšky.

Mastný film na obale nevadí. Potrebu oplachovať obaly majú hlavne ľudia, ktorí zbierajú odpad do vriec a snažia sa predísť zápachu. Je to síce pochopiteľné, ale nič to nemení na fakte, že umývanie obalov nie je potrebné.

Oveľa dôležitejšie je obaly stlačiť, aby v nádobách nezaberali zbytočne veľa miesta.

4. Polystyrén nepatrí do triedeného zberu

Čiastočne pravda.

Do žltého kontajnera na plasty môžete vyhodiť menšie množstvo polystyrénu. Rozhodne tam však nepatrí stavebný polystyrén, ktorý obsahuje škodlivé prímesy. Stavebný polystyrén patrí výhradne na zberný dvor.

5. Platím za zmesový aj triedený odpad. Triediť sa preto neoplatí

Nie, nie je to pravda.

Celý systém triedeného odpadu financujú výrobcovia prostredníctvo organizácií zodpovednosti výrobcov. Tieto organizácie v súčinnosti s obcami a zberovými spoločnosťami zabezpečujú zber, dopravu, triedenie, lisovanie a spracovanie triedeného odpadu.

Čím viac odpadu obec vytriedi, tým nižšiu sumu zaplatí za tonu skládkovaného zmesového odpadu. Efektívnejšie triedenie odpadu je pre obce, teda aj pre občana, ekonomicky výhodné.

